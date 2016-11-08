В АП говорят, что хотели уволить Саакашвили еще летом

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Вторник, 8 ноября 2016, 03:03

Председатель Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, который заявил о своем уходе, планировали отправить в отставку еще летом.

Об этом со ссылкой на Администрацию президента Украины сообщает Громадське.

"Отставка готовилась летом, но при личной встрече Саакашвили и президента были достигнуты договоренности, что это откладывается по личным обязательствам Саакашвили выполнить ряд требований", - сообщили в АП.

В частности речь шла о строительстве трассы Одесса - Рени, запуске "единого окна" в Одесской области и ряд других требований.

"Ничего из этого не было выполнено. Саакашвили просто сыграл на опережение, чтобы это выглядело красивее, сам ушел, а не отставили", - заявили в АП.

Указ об увольнении Саакашвили с поста главы Одесской ОГА будет готов в среду, когда президент вернется из командировки в Словакию.

"Детали о недовольстве работой тоже будут" - подытожили в Администрации.

При этом, в Администрации президента обсуждают несколько кандидатур на должность руководителя Одесской области. Четких кандидатур пока нет, но обсуждается возможность назначения кого-то из бывших председателей Одесской ОГА. Также на Банковой обсуждают кандидатуру Анатолия Урбанского, который возглавляет Одесский областной совет и является членом партии БПП.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

Личность Саакашвили обсуждалась в кругу общественных активистов, как "драйвер новой политической силы".

В частности, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе весной заявлял, что "Саакашвили будет с нами, конечно. И он будет одним из идеологов и драйверов этой новой партии".

Летом народный депутат Виктор Чумак сообщил, что номинационный комитет активно отбирает людей, которые станут членами новой всеукраинской партии "Хвиля", который может возглавить Саакашвили.

Темы: Одесская область Саакашвили Администрация президента
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