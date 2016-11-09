Трамп про Крым и войну в Украине. Основные высказывания

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Среда, 9 ноября 2016, 15:14
Фото с презентации книги Дональда Трампа «Изувеченная Америка»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не слишком озабочено ситуацией в Украине. Судя из ответов на неоднократные вопросы журналистов на эту тему, Трампу, похоже, не важно, чей Крым, идет ли в Украине война и причастен ли к ней Путин.

Похожим образом он прокомментировал летом 2015 года вопрос о том, должна ли Украина вступать в НАТО.

"Меня этот вопрос не будет волновать. Если вступит – замечательно, если не вступит – замечательно", – сказал он.

Тогда он уверял, что "очень хорошо сладил бы с Путиным" в случае избрания президентом США.

Также он неоднократно заявлял, что Украиной должна заниматься Европа, в частности – Германия, а не США.

"Украина – страна, которая волнует нас гораздо меньше, чем других членов НАТО, и тем не менее мы тянем все это на себе. Они не делают ничего. Почему не Германия отвечает за Украину от НАТО? Почему не другие страны, которые находятся в непосредственной близости от Украины, этим занимаются? Почему мы всегда те, кто ведет к потенциальной Третьей мировой войны с Россией?" – заявлял Трамп в марте 2016.

В этом же ответе он критиковал НАТО, заявляя, что оно слишком дорого обходится Америке.

Говоря об аннексированном Россией Крыме и необходимости вернуть его Украине, он также старался избегать ответа, используя свое стандартное "мы рассмотрим этот вопрос", но в июле все же заявил, что жители Крыма, по его мнению, сами выбрали Россию.

"Но, вы знаете, жители Крыма, с того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду", – сказал Трамп.

Будущий президент США также обещал рассмотреть вопрос о признании Крыма российским и снятии санкций с России.

Также он заявлял, что из-за Крыма может начаться третья мировая война.

Впрочем, эти заявления не вызвали особого резонанса ни в Кремле, ни на Банковой – и там, и там назвали их предвыборной риторикой.

Также неоднозначной является позиция Трампа о необходимости поставок Украине оружия. По данным СМИ, летом Трамп лично добился исключения из программы Республиканской партии пункта о поставках в Украину оружия.

Однако в сентябре экс-спикер Конгресса США Ньют Гингрич заявил, что, в случае победы Трампа, США начнут поставки оружия Украине.

Как известно, президент РФ Владимир Путин одним из первых поздравил Трампа с победой. Депутаты Госдумы встретили известие об этой победе аплодисментами, а Владимир Жириновский устроил в Думе банкет.

Олег Шанковский, УП

Темы: Трамп США Крым Росcия
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IP: 31.148.253.---hahava09.11.2016 15:40
чому Україною хтось має опікуватися? Якщо Українська влада всі 23 роки віддавала крим росії, то що тепер може зробити трамп? Якщо українець не хоче дотримуватися законів, то як трамп зможе це змінити? Коротше, хватить скігліти і кивати на когось, сам на себе кивай.
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IP: 95.134.62.---Maryana Marchylo09.11.2016 15:27
"Як відомо, президент США Володимир Путін одним з перших привітав..."
Будьте уважнішими, у вас багато таких помилок!
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