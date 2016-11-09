Трамп про Крым и войну в Украине. Основные высказывания

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не слишком озабочено ситуацией в Украине. Судя из ответов на неоднократные вопросы журналистов на эту тему, Трампу, похоже, не важно, чей Крым, идет ли в Украине война и причастен ли к ней Путин.

Похожим образом он прокомментировал летом 2015 года вопрос о том, должна ли Украина вступать в НАТО.

"Меня этот вопрос не будет волновать. Если вступит – замечательно, если не вступит – замечательно", – сказал он.

Тогда он уверял, что "очень хорошо сладил бы с Путиным" в случае избрания президентом США.

Также он неоднократно заявлял, что Украиной должна заниматься Европа, в частности – Германия, а не США.

"Украина – страна, которая волнует нас гораздо меньше, чем других членов НАТО, и тем не менее мы тянем все это на себе. Они не делают ничего. Почему не Германия отвечает за Украину от НАТО? Почему не другие страны, которые находятся в непосредственной близости от Украины, этим занимаются? Почему мы всегда те, кто ведет к потенциальной Третьей мировой войны с Россией?" – заявлял Трамп в марте 2016.

В этом же ответе он критиковал НАТО, заявляя, что оно слишком дорого обходится Америке.

Говоря об аннексированном Россией Крыме и необходимости вернуть его Украине, он также старался избегать ответа, используя свое стандартное "мы рассмотрим этот вопрос", но в июле все же заявил, что жители Крыма, по его мнению, сами выбрали Россию.

"Но, вы знаете, жители Крыма, с того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду", – сказал Трамп.

Будущий президент США также обещал рассмотреть вопрос о признании Крыма российским и снятии санкций с России.

Также он заявлял, что из-за Крыма может начаться третья мировая война.

Впрочем, эти заявления не вызвали особого резонанса ни в Кремле, ни на Банковой – и там, и там назвали их предвыборной риторикой.

Также неоднозначной является позиция Трампа о необходимости поставок Украине оружия. По данным СМИ, летом Трамп лично добился исключения из программы Республиканской партии пункта о поставках в Украину оружия.

Однако в сентябре экс-спикер Конгресса США Ньют Гингрич заявил, что, в случае победы Трампа, США начнут поставки оружия Украине.

Как известно, президент РФ Владимир Путин одним из первых поздравил Трампа с победой. Депутаты Госдумы встретили известие об этой победе аплодисментами, а Владимир Жириновский устроил в Думе банкет.

Олег Шанковский, УП