Россия вблизи украинских учений ведет себя спокойно - Минобороны

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Четверг, 1 декабря 2016, 13:16

1 декабря не зафиксировано никаких провокаций со стороны Российской Федерации в связи с проведением военных учений.

Об этом в четверг заявил представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник, говоря об украинских военных учениях возле Крыма.

"Не зафиксировано никакой провокации со стороны Российской Федерации в связи с их угрозами в адрес этих учений", - сказал он.

Он рассказал, что к этим учениям Украины готовила целый год, и теперь идет их активная фаза.

"Вступили в активную фазу летные контрольные испытания-учения. По состоянию на эту минуту уже идут пуски ракет в определенных территориях. Также сбоев в проведении учений не зафиксировано", - сказал он.

По его словам, активная фаза продлится 1-2 декабря.

Мотузяник добавил, что в районе учений не происходит движение пассажирских самолетов.

Как известно, 1 декабря на юге Украины стартовали ракетные стрельбы. Корабли Черноморского флота РФ заняли позиции неподалеку от западного побережья оккупированного полуострова.

Ранее Россия пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины позже констатировал уменьшение опасной зоны производства ракетных стрельб над Черным морем.

Украинская правда

Темы: Минобороны войска Крым
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Комментарии — 3
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov01.12.2016 13:50
sergrus:
Россия сейчас не может перевести гибридную войну в активную.Армии у нее нет,вся полегла в Донбассе (буряты не в счет).
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov01.12.2016 13:37
А зачем России волноваться?Хутор под названием Украина уже никому не интересен и,тем более, не опасен .
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IP: 46.133.3.---sergrus01.12.2016 13:35
А как же заявления толторожего турчинова о том что рф только и ждет повода перевести гибридную войну в активную? Чем не повод? И чего же рф тогда тупит? Или эта небритая макака по своей старой кпссной привычке как обычно наврал?
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