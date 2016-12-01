Россия вблизи украинских учений ведет себя спокойно - Минобороны

1 декабря не зафиксировано никаких провокаций со стороны Российской Федерации в связи с проведением военных учений.



Об этом в четверг заявил представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник, говоря об украинских военных учениях возле Крыма.



"Не зафиксировано никакой провокации со стороны Российской Федерации в связи с их угрозами в адрес этих учений", - сказал он.



Он рассказал, что к этим учениям Украины готовила целый год, и теперь идет их активная фаза.



"Вступили в активную фазу летные контрольные испытания-учения. По состоянию на эту минуту уже идут пуски ракет в определенных территориях. Также сбоев в проведении учений не зафиксировано", - сказал он.



По его словам, активная фаза продлится 1-2 декабря.



Мотузяник добавил, что в районе учений не происходит движение пассажирских самолетов.



Как известно, 1 декабря на юге Украины стартовали ракетные стрельбы. Корабли Черноморского флота РФ заняли позиции неподалеку от западного побережья оккупированного полуострова.



Ранее Россия пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.



Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины позже констатировал уменьшение опасной зоны производства ракетных стрельб над Черным морем.



Украинская правда