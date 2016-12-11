Украина попросит расследовать инцидент на марше в Перемышле

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 20:55

Украина обратится к официальным польским органам с просьбой расследовать инцидент с антиукраинскими лозунгами во время марша в Перемышле.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Укринформ.

"Мы осуждаем любые действия и призывы, которые ведут к национальной розни и обратимся к польским официальным структурам с просьбой расследовать этот инцидент и наказать виновных", - отметил он.

Посол также отметил, что украинская сторона ожидает реакции по этому поводу не только польских официальных органов, но и общественных организаций, которые должны создавать благоприятную почву для добрососедских отношений.

"Такие провокации в высказываниях одного человека могут уничтожить наследие официальной и общественной работы Украины и Польши", - добавил Дещица и напомнил, что Киев и Варшава вышли на новую позитивную динамику двусторонних отношений - подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, возобновление работы Межпарламентской ассамблеи Украины и Польши, проведение конференции о польско-украинских отношениях в Киеве, консультации между министерствами обороны двух стран и перед открытием выставки о сотрудничестве Петлюра-Пилсудский.

Как известно, в польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, участники выкрикивали "Смерть украинском". Кроме этого инцидента "Марш орлят" прошел спокойно.

Темы: Польша МИД
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