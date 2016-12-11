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Украина попросит расследовать инцидент на марше в Перемышле

Воскресенье, 11 декабря 2016, 19:55

Украина обратится к официальным польским органам с просьбой расследовать инцидент с антиукраинскими лозунгами во время марша в Перемышле.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Укринформ.

"Мы осуждаем любые действия и призывы, которые ведут к национальной розни и обратимся к польским официальным структурам с просьбой расследовать этот инцидент и наказать виновных", - отметил он.

Посол также отметил, что украинская сторона ожидает реакции по этому поводу не только польских официальных органов, но и общественных организаций, которые должны создавать благоприятную почву для добрососедских отношений.

"Такие провокации в высказываниях одного человека могут уничтожить наследие официальной и общественной работы Украины и Польши", - добавил Дещица и напомнил, что Киев и Варшава вышли на новую позитивную динамику двусторонних отношений - подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, возобновление работы Межпарламентской ассамблеи Украины и Польши, проведение конференции о польско-украинских отношениях в Киеве, консультации между министерствами обороны двух стран и перед открытием выставки о сотрудничестве Петлюра-Пилсудский.

Как известно, в польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, участники выкрикивали "Смерть украинском" и "Перемышль, Львов - навсегда польские".

По этому поводу Объединение украинский в Польше (ОУП) призвало власти Польши противодействовать проявлениям враждебности к украинскому меньшинству в РП и граждан Украины. В ОУП отметили, что в Перемышле не первый во время публичных мероприятий наблюдаются антиукраинские действия в рамках празднования патриотических торжеств.

В ОУП также сообщили, что среди организаторов марша была организация Лагерь большой Польши (OWP), которая взяла на себя ответственность за уничтожение 8 украинских мест памяти в 2015-2016 годах, а ее члены не скрывают пророссийских симпатий и участия в военно-учебных лагерях в России. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаМИД
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