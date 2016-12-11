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Україна попросить розслідувати інцидент на марші у Перемишлі

Неділя, 11 грудня 2016, 19:55

Україна звернеться до офіційних польських органів з проханням розслідувати інцидент з озвученням антиукраїнських гасел під час маршу у Перемишлі.

Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця, повідомляє Укрінформ.

"Ми засуджуємо будь-які дії і заклики, які ведуть до національної ворожнечі і звернемося до польських офіційних структур з проханням розслідувати цей інцидент і покарати винних", - зазначив він. 

Посол також зазначив, що українська сторона очікує на реакцію з цього приводу не лише польських офіційних органів, але й громадських організацій, які мають створювати сприятливий грунт для добросусідських відносин.

"Такі провокації у висловлюваннях однієї особи можуть знищити доробок офіційної і суспільної роботи України і Польщі", - додав Дещиця і нагадав, що Київ і Варшава вийшли на нову позитивну динаміку двосторонніх відносин - підписання угоди про співпрацю у сфері оборони, відновлення роботи Міжпарламентської асамблеї України і Польщі, проведення конференції про польсько-українські відносини в Києві, консультацій між міністерствами оборони обох країн і перед відкриттям виставки про співпрацю Петлюра-Пілсудський. 

Як відомо, у польському Перемишлі 10 грудня учасники "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, учасники вигукували "Смерть українцям" та "Перемишль, Львів – завжди польські".

З цього приводу Об’єднання українців у Польщі (ОУП) закликало владу Польщі протидіяти проявам ворожого ставлення до української меншини в РП і громадян України. В ОУП наголосили, що у Перемишлі не вперше під час публічних заходів спостерігаються антиукраїнські дії в рамках відзначення патріотичних урочистостей.

В ОУП також повідомили, що серед організаторів маршу була організація Табір великої Польщі (OWP), яка взяла на себе відповідальність за знищення восьми українських місць пам’яті в 2015-2016 роках, а її члени не приховують проросійських симпатій і участі у військово-навчальних таборах в Росії.

Теми: ПольщаМЗС
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