Сенаторы США от обеих партий выступили с заявлением о российских кибератаках

Американские сенаторы, которые занимают высокие должности в верхней палате Конгресса США -республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и демократы Чарльз Шумер и Джек Рид - обнародовали совместное обращение о необходимости изучить в полной мере киберугрозы со стороны России.

Заявление опубликовано на сайте Комитета по делам вооруженных сил Сената США.

"На протяжении многих лет иностранные противники направляли кибератаки на физическую, экономическую и военную инфраструктуры Америки и одновременно воровали нашу интеллектуальную собственность. Теперь целями стали наши демократические институты. Последние доклады о российском вмешательстве в наши выборы должны стать тревожным сигналом для каждого американца", - говорится в документе.

Американские законодатели призвали представителей обеих партий США, представленных в Конгрессе, объединиться для поиска решения проблемы.

"Это не пробема одной партии. Ставки слишком высоки для нашей страны. Мы полны решимости работать в двухпартийной манере, мы будем стремиться к объединению наших коллег вокруг цели расследования и обезвреживания серьезных угроз для нашей национальной безопасности, которые представляют кибератаки, проводимые правительствами иностранных государств", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в интервью американскому телеканалу CBS Маккейн сообщил о намерении создать комиссию на двухпартийной основе из состава сенаторов из комитета разведки, комитета по иностранным делам и комитета по вооруженным силам для дальнейшего изучения степени влияния и намерений России.

Как известно, Трамп назвал "бессмысленными" выводы ЦРУ о том, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь ему одержать победу.