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Сенатори США від обох партій виступили із заявою щодо російських кібератак

Понеділок, 12 грудня 2016, 04:46
Сенатори США від обох партій виступили із заявою щодо російських кібератак

Американські сенатори, які обіймають високі посади в верхній палаті Конгресу США –республіканці  Джон Маккейн, Ліндсі Грем й демократи Чарльз Шумер і Джек Рід – оприлюднили спільне звернення щодо необхідності вивчити повною мірою кіберзагрозу з боку Росії.

Заяву опубліковано на сайті Комітету у справах збройних сил Сенату США.

"Протягом багатьох років іноземні противники спрямовували кібератаки на фізичну, економічну та військову інфраструктури Америки й водночас крали нашу інтелектуальну власність. Тепер цілями стали наші демократичні інститути. Останні доповіді про російське втручання в наші вибори повинні стати тривожним сигналом для кожного американця", - сказано в документі.

Американські законодавці закликали представників обох партій США, що представлені у Конгресі, об’єднатися для  пошуку рішення проблеми.

"Це не пробема однієї партії. Ставки надто високі для нашої країни. Ми сповнені рішучості працювати в двопартійній манері,  ми будемо прагнути до об'єднання наших колег навколо мети розслідування і знешкодження серйозних загроз для нашої національної безпеки, які становлять кібератаки, що проводяться урядами іноземних держав", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, в інтерв’ю американському телеканалу CBS Маккейн повідомив про намір створити комісію на двопартійній основі зі складу сенаторів з комітету розвідки, комітету закордонних справ і комітету з питань збройних сил для подальшого вивчення ступеня впливу і намірів Росії.

Як відомо, Трамп назвав "безглуздими" висновки ЦРУ про те, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти йому здобути перемогу.

Теми: СШАТрампРосіяхакери
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