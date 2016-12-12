Холодницкий: Не надо делать шоу из следствия по "черной бухгалтерии" ПР

Руководитель САП Назар Холодницкий отказывается говорить, передано ли в его подразделение подозрение относительно председателя ЦИК Михаила Охендовского по делу о "черной бухгалтерии" ПР.

Об этом Холодницкий сказал в комментарии "Украинской правде".

"Сейчас подозрение не объявлено. Остальное - тайна следствия", - сказал он.

"Не надо делать шоу из следствия, я уже об этом Артему говорил", - добавил Холодницкий.

Так же он ответил и на вопрос о Евгении Калюжном, который вносил в "черную бухгалтерию" информацию о выплатах.

Как известно, ранее глава НАБУ Артем Ситник заявил, что расследование НАБУ собрало достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

Ранее издание сообщало, что САП вернула в НАБУ проект подозрения относительно Охендовского с требованием провести экономическую экспертизу, хотя информации для сообщения Охендовскому о подозрении и начала расследование было вполне достаточно.

Глава САП Назар Холодницкий, в свою очередь, сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре фактавозможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов Охендовским.