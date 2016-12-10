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НАБУ составило новое подозрение по Охендовскому - Сытник

Суббота, 10 декабря 2016, 12:52
НАБУ составило новое подозрение по Охендовскому - Сытник

Расследование НАБУ собрало достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Зеркалу недели".

Он отметил, что провести по данному делу еще одну экономическую экспертизу, на которой настаивают в САП, невозможно.

"Экономической экспертизы не проводили, были просто показания в области экономической экспертизы по этому поводу. Прокуроры согласились, что ее в этом деле провести невозможно. Нам нечего предоставить эксперту", - подчеркнул он.

Сытник отметил, что полученные детективами доказательства и без экспертизы являются достаточно весомыми.

"Говорить о полном списке доказательств, которые проходят по делу человека, я не буду. Но, по моему мнению и мнению детективов, совокупность полученных доказательств дает основания для составления и озвучивания подозрения. Поэтому мы это подозрение составили. Вроде бы убедили прокуроров, что доказательств для объявления подозрения достаточно, и, надеюсь, в ближайшее время подозрение будет согласовано", - заявил директор ведомства.

Он также рассказал, что НАБУ выполнило распоряжение САП и подготовило новый проект подозрения для одного из фигурантов дела "черной бухгалтерии" Партии регионов, и антикоррупционная прокуратура может согласовать его до конца недели.

По информации DT.UA, НАБУ направило в САП новый вариант текста подозрения для Охендовского, но для его юридической проработки нужно время до понедельника-вторника.

Ранее издание сообщало, что САП вернула в НАБУ проект подозрения относительно Охендовского с требованием провести экономическую экспертизу, хотя информации для сообщения Охендовскому о подозрении и начала расследование было вполне достаточно.

Глава САП Назар Холодницкий, в свою очередь, сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов Охендовским.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКНАБУПартия регионов
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