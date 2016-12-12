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Холодницький: не треба робити шоу зі слідства про "чорну бухгалтерію" ПР

Понеділок, 12 грудня 2016, 11:17

Керівник САП Назар Холодницький відмовляється говорити, чи передана у його підрозділ  підозра щодо голови ЦВК Михайла Охендовського у справі про "чорну бухгалтерію" ПР.

Про це Холодницький сказав в коментарі "Українській правді".

"Зараз підозра не оголошена. Інше – таємниця слідства", - сказав він.

"Не треба робити шоу зі слідства, я вже про це Артему говорив", - додав Холодницький.

Так само він відповів і на питання щодо Євгена Калюжного, який вносив до "чорної бухгалтерії" інформацію про виплати.

Як відомо, раніше голова НАБУ Артем Ситник повідомляв, що розслідування НАБУ зібрало достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Михайлу Охендовському підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

Раніше повідомлялося, що НАБУ направило в САП новий варіант тексту підозри для Охендовського, але для його юридичного опрацювання потрібен час до понеділка-вівторка.

Також повідомлялося, що САП повернула в НАБУ проект підозри стосовно Охендовського з вимогою провести економічну експертизу, хоча інформації для повідомлення Охендовському про підозру і початку розслідування було цілком достатньо.

Глава САП Назар Холодницький, у свою чергу, повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє чотири факти можливого отримання коштів з "чорної каси" Партії регіонів Охендовским.

Оксана Коваленко, УП

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