ОРЛО не хотят отводить силы возле Станицы Луганской - ТКГ

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Понедельник, 12 декабря 2016, 14:28

Недавние обстрелы Станицы Луганской свидетельствуют о нежелания ОРЛО выполнять обязательства по разведению сил и средств.

Об этом шла речь во время скайп-встречи трехсторонней контактной группы в понедельник, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Украинская сторона акцентировала внимание на увеличении количества обстрелов, которые за последнее время имели место. Больше всего представители ОРДЛО стреляли по Широкино, Авдеевке, Красногоровке, Станице Луганской. Эти случаи нарушения режима прекращения огня подтверждает и СММ ОБСЕ.

В ходе скайп-встречи зафиксирована позиция украинской стороны об обстрелах Станицы Луганской со стороны представителей ОРЛО, которые велись 9 и 10 декабря 2016 года.

"Эти обстрелы являются свидетельством нежелания со стороны ОРЛО выполнять взятые на себя обязательства по разведению сил и средств на этом участке", – отмечает Олифер.

Трёхсторонняя контактная группа также в очередной раз призвала представителей ОРЛО разблокировать работу КПВВ в Золотом.

Украинская правда

Темы: Донбасс Минские соглашения
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