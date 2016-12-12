Бойовики ОРЛО не хочуть відводити сили біля Станиці Луганської

Недавні обстріли Станиці Луганській свідчать про небажання ОРЛО виконувати зобов'язання щодо розведення сил і засобів.



Про це йшла мова під час скайп-зустрічі тристоронньої контактної групи в понеділок, повідомляє прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.



Українська сторона акцентувала увагу на збільшенні кількості обстрілів, які за останній час мали місце. Найбільше представники ОРДЛО стріляли по Широкиному, Авдіївці, Красногорівці, Станиці Луганській. Ці випадки порушення режиму припинення вогню підтверджує і СММ ОБСЄ.



В ході скайп-зустрічі було зафіксовано позиція української сторони про обстріл Станиці Луганській з боку представників ОРЛО, які велися 9 і 10 грудня 2016 року.



"Ці обстріли є свідченням небажання з боку ОРЛО виконувати взяті на себе зобов'язання по розведенню сил і засобів на цій ділянці", – зазначає Оліфер.



Тристороння контактна група також в черговий раз закликала представників ОРЛО розблокувати роботу КПВВ в Золотому.



Українська правда