В НАПК говорят, что нарушений при составлении протокола на Лещенко не было

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Понедельник, 12 декабря 2016, 20:52

НАПК опубликовал опровержение информации защитника народного депутата БПП Сергея Лещенко, который заявил о выявлении нарушений закона со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при составлении протокола об административном правонарушении.

Соответствующая информация размещена на сайте НАПК.

В частности, в ведомстве отмечают, что 30 ноября 2016 года о составлении протокола об административном правонарушении уполномоченное лицо Национального агентства сообщило Лещенко лично.

"После этого Национальное агентство как публично 1 декабря 2016 года, так и официально 2 декабря 2016 года, приглашало народного депутата Лещенко ознакомиться с протоколом и предоставить все объяснения. 6 декабря 2016 года в присутствии свидетелей депутат Лещенко отказался от ознакомления с протоколом об административном правонарушении и предоставлении объяснений, о чем сделаны соответствующие записи", - сказано в сообщении.

"Касательно нарушений, которые, по словам адвоката нардепа Лещенко госаподина Гненного имели место, а именно статей 268 и 271 Кодекса Украины об административных правонарушениях, следует заметить, что указанные выше статьи касаются непосредственного участия лица, привлекаемого к административной ответственности при рассмотрении дела в суде. Но не во время ознакомления с протоколом", - заявили в Национальном агентстве.

В Нацагентстве добавили, что копия протокола об административном правонарушении 6 декабря 2016 года №40/19/3 была направлена Лещенко по трем адресам.

В НАПК также напомнили, что завершили проверку в отношении народного депутата Украины Сергея Лещенко о наличии признаков нарушения, предусмотренного статьей 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Процедуру ознакомления с протоколом об административном правонарушении было начато 30 ноября.

6 декабря 2016 года во время внеочередного заседания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции было принято решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении 6 декабря 2016 №40-19/3 в отношении Сергея Лещенко.

Слушание дела об административных правонарушениях состоится в Печерском районном суде города Киева 29 декабря 2016 года в 10:00.

Раннее адвокат Лешщенко заявлял о нарушении порядка сообщения о наличии протокола, поскольку НАПК, в нарушение норм КоАП, не сообщило о факте составления протокола по месту жительства. Никакого письма в адрес регистрации депутата не поступало. Все письма предоставлялись адвокату.

Также НАПК, в нарушение ст. 256 КУоАП, не предоставил возможность депутату ознакомиться с протоколом, дать объяснения по существу дела, предоставить доказательства в опровержение обвинений.

Ни в одном сообщении НАПК не соблюдены разумные сроки возможности прибытия депутата в НАПК и не учтена невозможность прибытия депутата в указанное время, отмечает адвокат.

Кроме этого НАПК, в нарушение ст.268 КУоАП, 271 КУоАП, отказало в удовлетворении ходатайств адвоката об ознакомлении с материалами дела.

Как известно, НАПК просит суд оштрафовать Лещенко на 1,7 тыс.-3,4 тыс. гривен за нарушения при покупке квартиры в Киеве. Ведомство обвиняет Лещенко в затягивании процедуры привлечения его к административной ответственности.

6 декабря представитель НАПК в кулуарах Верховной Рады попытался зачитать Лещенко сообщение об административном правонарушении.

1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн. гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

Лещенко утверждает, что все обвинения являются ложными, а заказ на его преследование поступил с Банковой.

Украинская правда

Темы: НАПК Лещенко
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IP: 46.219.219.---Lyudmila Nurej13.12.2016 00:01
Speridon Holopupenko:
Что вы доебались до Лещенка вы бриллиантовых прокуров посадили
а НАПК не сажает, кстати......... и раз уж те прокуроры отстранены, то новые оставшиеся обязаны честно довести дело Лещенко до конца и честно расследовать, было ли там незаконное обогащение!!!!
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IP: 46.164.156.---Speridon Holopupenko12.12.2016 22:13
Что вы доебались до Лещенка вы бриллиантовых прокуров посадили
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IP: 46.219.219.---Lyudmila Nurej12.12.2016 22:08
очередное доказательство того, что ЛЕщенко лишь пытается оправдать свои олигархические бабки и давно уже превратился в коррупционера, беззаконно избегающего давать показания о нечестно полученных деньгах......... ГПУ должна расследовать квартирный скандал на предмет незаконного обогащения!!!!
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