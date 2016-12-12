У НАЗК кажуть, що порушень під час складення протоколу на Лещенка не було

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Понеділок, 12 грудня 2016, 20:52

НАЗК опублікувало спростування інформації захисника народного депутата БПП Сергія Лещенка, який заявив про виявлення порушень закону з боку Національного агентства з питань запобігання корупції під час складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Відповідна інформація розміщена на сайті НАЗК.

Зокрема, у відомстві зазначають, що 30 листопада 2016 року про складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважена особа Національного агентства  повідомила Лещенка особисто.

"Після цього Національне агентство як публічно 1 грудня 2016 року, так і офіційно 2 грудня 2016 року, запрошувало народного депутата Лещенка ознайомитися з протоколом та надати усі пояснення. 6 грудня 2016 року в присутності свідків депутат Лещенко відмовився від ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення та надання пояснень, про що зроблено відповідні записи", - сказано у повідомленні.

"Щодо порушень, які за словами адвоката нардепа Лещенка пана Гненного мали місце, а саме статей 268 та 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення, слід зауважити, що  зазначені вище статті стосуються безпосередньої участі особи, що притягається до адмінвідповідальності під час розгляду справи в суді. Але не під час ознайомлення з протоколом", -  заявили у Національному агентстві.

У Нацагентстві додали, що копія протоколу про адміністративне правопорушення від 6 грудня 2016 року №40/19/3 була надіслана Лещенку за трьома адресами

У НАЗК також нагадали, що завершили перевірку стосовно народного депутата України Сергія Лещенка щодо наявності ознак порушення, передбаченого статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Процедуру ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення було розпочато 30 листопада.

6 грудня 2016 року під час позачергового засідання Національного агентства з питань запобігання корупції було прийнято рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення від 6 грудня 2016 №40-19/3 стосовно Сергія Лещенка  

Слухання справи про адмінправопорушення відбудеться в Печерському районному суді міста Києва 29 грудня 2016 року о 10:00 год.

Раніше адвокат Лещенка заявляв про порушення порядку повідомлення про наявність протоколу, оскільки НАЗК, в порушення норм КУпАП, не повідомило про факт складання протоколу за місцем проживання. Жодного листа на адресу реєстрації депутата не надходило. Всі листи надавались адвокату.

Також НАЗК, в порушення ст. 256 КУпАП, не надало можливості депутату ознайомитись з протоколом, дати пояснення щодо суті справи, надати докази на спростування звинувачень.

В жодному повідомленні НАЗК не дотримано розумних строків можливості прибуття депутата в НАЗК та не враховано неможливість прибуття депутата в зазначений час, зазначає адвокат.

Крім цього НАЗК, в порушення ст.268 КУпАП, 271 КУпАП, відмовило в задоволенні клопотань адвоката про ознайомлення з матеріалами справи.

Як відомо, НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка на 1,7 тис.-3,4 тис. гривень за порушення при купівлі квартири в Києві. Відомство звинувачує Лещенко в затягуванні процедури притягнення його до адмінвідповідальності. 6 грудня представник НАЗК в кулуарах Верховної Ради спробував зачитати Лещенку повідомлення про адміністративне правопорушення.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшло з Банкової.

Українська правда

Теми: НАЗК Лещенко
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