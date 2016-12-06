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В кулуарах представитель НАПК с протоколом бегал за Лещенко

Вторник, 6 декабря 2016, 13:40

Представитель Национального агентства по предупреждению коррупции в кулуарах Верховной Рады попытался зачитать депутату Сергею Лещенко сообщение об административном правонарушении.

Такая попытка состоялась в кулуарах парламента во время перерыва в пленарном заседании во вторник.

Представитель НАПК, который не назвал себя, сказав лишь, что он уполномоченное лицо, начал в коридоре "знакомить" Лещенко с протоколом о якобы совершение Лещенко админнарушения при покупке квартиры.

На замечание депутата, что он официально сообщил НАПК о том, что придет для ознакомления с протоколом в пятницу, представитель агентства не реагировал и продолжал зачитывать протокол.

После этого Лещенко ушел от представителя НАПК и зашел в сессионный зал.

"Уполномоченный" агентства продолжал зачитывать протокол, несмотря на отсутствие депутата.

После этого протокол подписали "свидетели", которые пришли вместе с представителем НАПК.

На вопрос УП, кто они такие и как попали в Раду, "свидетели" ответили, что они "просто люди, граждане Украины".

На вопрос, как их в таком случае пропустили в парламент без отдельной аккредитации, "свидетели" ответили, что они "пришли на выставку".

После этого представитель НАПК вместе со свидетелями ушли из парламента.



Как известно, во вторник НАПК обвинило нардепа Сергея Лещенко в затягивании процесса ознакомления с протоколом об административном правонарушении.

Лещенко вместо заявил, что ожидает официальное сообщение от НАПК.

"(Мы с адвокатом - ред.) готовы прибыть в НАПК, получив в установленный законом способ приглашения за 3 суток, для проведения этих действий. Во-вторых, готовы это сделать в нерабочее время. То есть мой защитник заявил о пятнице, после обеда. Вместо этого видим фестиваль заявлений на сайте НАПК, где ложь перемешивается с правдой", - сказал Лещенко.

1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

После этого Лещенко написал, что заявление НАПК том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживым.

Роман Романюк, Александр Шумилин, УП

Темы: НАПКЛещенко
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