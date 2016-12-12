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НАПК неверно составило протокол о нарушении – адвокат Лещенко

Понедельник, 12 декабря 2016, 11:08

Защита народного депутата БПП Сергея Лещенко заявляет о выявлении нарушений закона со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при составлении протокола об административном правонарушении по Лещенко.

Об этом сообщил 12 декабря адвокат нардепа Дмитрий Гненный.

В частности речь идет о нарушении порядка сообщения о наличии протокола, поскольку НАПК, в нарушение норм КоАП, не сообщило о факте составления протокола по месту жительства. Никакого письма в адрес регистрации депутата не поступало. Все письма предоставлялись адвокату.

Также НАПК, в нарушение ст. 256 КУоАП, не предоставил возможность депутату ознакомиться с протоколом, дать объяснения по существу дела, предоставить доказательства в опровержение обвинений.

Ни в одном сообщении НАПК не соблюдены разумные сроки возможности прибытия депутата в НАПК и не учтена невозможность прибытия депутата в указанное время, отмечает адвокат.

Кроме этого НАПК, в нарушение ст.268 КУоАП, 271 КУоАП, отказало в удовлетворении ходатайств адвоката об ознакомлении с материалами дела.

По словам Гненного, правовая позиция относительно содержания протокола дополнительно будет сообщена после ознакомления с материалами дела в суде.

Отмечается, что состоянию на 12 декабря Лещенко не получил повестку на судебное заседание, а также он не ознакомлен с протоколом НАПК. До сих пор остается неизвестным, на основании чего НАПК установило правонарушение.

На официальном веб-портале "Судебная власть Украины" опубликована информация о том, что судебное заседание по делу Лещенко назначено на 29 декабря 2016 в Печерском районном суде города Киева.

Как известно, НАПК просит суд оштрафовать Лещенко на 1,7 тыс.-3,4 тыс. гривен за нарушения при покупке квартиры в Киеве. Ведомство обвиняет Лещенко в затягивании процедуры привлечения его к административной ответственности.

6 декабря представитель НАПК в кулуарах Верховной Рады попытался зачитать Лещенко сообщение об административном правонарушении.

1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн. гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

Лещенко утверждает, что все обвинения являются ложными, а заказ на его преследование поступил с Банковой.

Украинская правда

Темы: ЛещенкоНАПК
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