Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК хочет оштрафовать Лещенко за квартиру и забрать 1,8 миллиона

Четверг, 1 декабря 2016, 08:44
НАПК хочет оштрафовать Лещенко за квартиру и забрать 1,8 миллиона

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку факта приобретения народным депутатом Украины Сергеем Лещенко квартиры в Киеве.

"В действиях депутата обнаружены признаки административного правонарушения", – информирует НАПК в Facebook.

Агентство считает, что при покупки квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тысяч гривен в новом доме в историческом центре Киева Лещенко "получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком".

НАПК напоминает, что на момент приобретения недвижимости Лещенко был народным депутатом и на него распространяются требования статей 23, 24 закона "О предотвращении коррупции".

"Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тысяча 648 гривен)", – заявляет ведомство.

Уполномоченное лицо Нацагентства составило протокол на депутата согласно ч. 1 ст. 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Депутат должен ознакомиться с ним.

"Такое нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков карается наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка", – заявляет НАПК.

Как известно, в начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притули "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

Алена Рощенко, УП

Темы: ЛещенкоНАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Лещенко
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
Лещенко возвращается в набсовет УЗ
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"
Последние новости
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
Все новости...
Реклама: