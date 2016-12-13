Песков сделал вид, что не видел наемника Вагнера на приеме у Путина

00
0
Вторник, 13 декабря 2016, 14:31

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сказать, был ли на приеме в Кремлевском дворце Дмитрий Уткин, известный как Вагнер, по сообщению СМИ участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Об этом во вторник сообщает российское агентство "РИА Новости".

"Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать. Я проверю и сообщу вам", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о том, что Дмитрий Уткин, известный как Вагнер, участвовал в приеме Героев 9 декабря в Георгиевском зале Кремля и в каком качестве.

Как известно, в весной 2016 российское издание "Фонтанка" писала, что в России существует условно частная военная компания "ПГК Вагнера", которая отправляла воевать людей на Донбасс и в Сирию.

"Ее потери не входят в официальную статистику, но это не мешает президенту Путину награждать российских наемников", - писало издание.

Условная частная военная компания под командованием человека с позывным "Вагнер", по информации "Фонтанки", с весны 2014 действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.

Руководит компанией подполковник запаса Дмитрий Уткин, 46 лет, позывной "Вагнер".

Единственное документальное подтверждение существования неформальной батальона, который каким-то образом признается официальными структурами, "Фонтанка" обнаружила в документах за подписью президента России.

 
Уткина заметили у Путина
Скриншот: fontanka.ru

Как сообщил собеседник издания, всего в ПВК около 600 человек.

Накануне СМИ сообщили, что командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин, который воевал на Донбассе и в Сирии, 9 декабря "засветился" в Кремле на праздновании "Дня Героев Отечества".

Темы: Путин Донбасс боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин рассказал японцам, что у России нет территориальных проблем 13 декабря 2016, 14:28
Климкин: Кремль не хочет договариваться, ждет смены мировых лидеров 13 декабря 2016, 13:45
Почти треть россиян стала хуже относиться к Путину 13 декабря 2016, 10:22
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Песков сделал вид, что не видел наемника Вагнера на приеме у Путина
В ГПУ передали доказательства против запорожского губернатора
Трамп номинировал на госсекретаря США сторонника России
НАБУ вызвало Довгого на допрос по "записях Онищенко"
Все новости
Правда и мифы

Как меняется с возрастом метаболизм женщины

Афиша на 9-11 октября

Открытие "Зимы на ВДНГ", праздничные "Все свои" и, как всегда, уйма вечеринок