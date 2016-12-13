Песков сделал вид, что не видел наемника Вагнера на приеме у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сказать, был ли на приеме в Кремлевском дворце Дмитрий Уткин, известный как Вагнер, по сообщению СМИ участвовал в боевых действиях в Донбассе.



Об этом во вторник сообщает российское агентство "РИА Новости".



"Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать. Я проверю и сообщу вам", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о том, что Дмитрий Уткин, известный как Вагнер, участвовал в приеме Героев 9 декабря в Георгиевском зале Кремля и в каком качестве.

Как известно, в весной 2016 российское издание "Фонтанка" писала, что в России существует условно частная военная компания "ПГК Вагнера", которая отправляла воевать людей на Донбасс и в Сирию.



"Ее потери не входят в официальную статистику, но это не мешает президенту Путину награждать российских наемников", - писало издание.



Условная частная военная компания под командованием человека с позывным "Вагнер", по информации "Фонтанки", с весны 2014 действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.



Руководит компанией подполковник запаса Дмитрий Уткин, 46 лет, позывной "Вагнер".



Единственное документальное подтверждение существования неформальной батальона, который каким-то образом признается официальными структурами, "Фонтанка" обнаружила в документах за подписью президента России.



Уткина заметили у Путина Скриншот: fontanka.ru

Как сообщил собеседник издания, всего в ПВК около 600 человек.

Накануне СМИ сообщили, что командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин, который воевал на Донбассе и в Сирии, 9 декабря "засветился" в Кремле на праздновании "Дня Героев Отечества".