Инцидент с сожжением в Польше украинского флага расследуется – МИД

Инцидент с сожжением украинского флага в Варшаве во время шествия по случаю 98-й годовщины независимости Польши тщательно расследуется польской стороной, но уже есть основания считать это провокацией.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.



"Мы очень пристально за этим следим, с точки зрения отношения к украинцам в обществе, что важно не столько на политическом, а больше бытовом уровне", – заверил он.

"Сейчас мы какого-то угрожающего всплеска не видим. Даже нашумевший случай с сожжением украинского флага поляки сейчас тщательно расследуют и по состоянию на сегодня мы склонны считать, что это была осознанная провокация – это было сделано прямо перед камерой, очень показательно, с конкретной целью организовать провокацию", – сказал Климкин.

Как сообщалось, 11 ноября в Варшаве во время Марша Независимости группа радикалов в масках демонстративно сожгла флаг Украины.



15 ноября посол Польши в Украине Ян Пекло выразил мнение, что сожжение флага было пророссийской провокацией с целью испортить взаимоотношения между гражданами двух стран.