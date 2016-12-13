Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Инцидент с сожжением в Польше украинского флага расследуется – МИД

Вторник, 13 декабря 2016, 15:28

Инцидент с сожжением украинского флага в Варшаве во время шествия по случаю 98-й годовщины независимости Польши тщательно расследуется польской стороной, но уже есть основания считать это провокацией.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы очень пристально за этим следим, с точки зрения отношения к украинцам в обществе, что важно не столько на политическом, а больше бытовом уровне", – заверил он.

"Сейчас мы какого-то угрожающего всплеска не видим. Даже нашумевший случай с сожжением украинского флага поляки сейчас тщательно расследуют и по состоянию на сегодня мы склонны считать, что это была осознанная провокация – это было сделано прямо перед камерой, очень показательно, с конкретной целью организовать провокацию", – сказал Климкин.

Как сообщалось, 11 ноября в Варшаве во время Марша Независимости группа радикалов в масках демонстративно сожгла флаг Украины.

15 ноября посол Польши в Украине Ян Пекло выразил мнение, что сожжение флага было пророссийской провокацией с целью испортить взаимоотношения между гражданами двух стран.

Темы: Польшапровокации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Польша
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: