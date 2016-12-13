Інцидент зі спаленням у Польщі українського прапора розслідується – МЗС

Інцидент зі спаленням українського прапора у Варшаві під час ходи з нагоди 98-ї річниці незалежності Польщі ретельно розслідується польською стороною, але вже є підстави вважати це провокацією.



Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.



"Ми дуже пильно за цим стежимо, з точки зору ставлення до українців в суспільстві, що важливо не стільки на політичному, а більше побутовому рівні", – запевнив він.



"Зараз ми якогось загрозливого сплеску не бачимо. Навіть нашумілий випадок зі спаленням українського прапора поляки зараз ретельно розслідують і станом на сьогодні ми схильні вважати, що це була усвідомлена провокація – це було зроблено прямо перед камерою, дуже показово, з конкретною метою організувати провокацію ", – сказав Клімкін.



Як повідомлялося, 11 листопада у Варшаві під час Маршу Незалежності група радикалів у масках демонстративно спалила прапор України.



15 листопада посол Польщі в Україні Ян Пєкло висловив думку, що спалення прапора було проросійською провокацією з метою зіпсувати взаємини між громадянами двох країн.