В ЕС назвали беспрецедентными реформы в Украине
Украина осуществляет интенсивные и беспрецедентные реформы в экономике и политической системе, а ее демократические институты получили новую жизненную силу.
Об этом говорится в сообщении ЕС о совместном докладе Европейской службы иностранных дел и Европейской комиссии об успехах Киева, пишет Радио Свобода.
"Украина осуществила за последние два года крупные шаги при очень тяжелых обстоятельствах, в частности, конфликте на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - сказала, представляя доклад, верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Федерика Моґерини.
По ее словам, доклад признает большую работу власти Украины. Теперь решающе важно перейти от принятия законов и создания институтов до полного выполнения этих реформ, чтобы украинские граждане могли воспользоваться преимуществами вследствие реформ, добавила она. Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза в ее движении вперед, подчеркнула Моґерини.
Еврокомиссар по делам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, в свою очередь, заявил, что реформы в Украине уже дают результаты. По его словам, Украина осуществила важные шаги для преодоления решающего и системного вызова коррупции, и эта работа должна продолжаться и принести реальные изменения.
Преодоление коррупции и создание надежной судебной системы также изначально важны для изменения деловой атмосферы и восстановления благосостояния, добавил он.
"Европейский союз будет и дальше поддерживать Украину в этих усилиях, и политически, и финансово", - подчеркнул Ган.
В отчете подробно перечислен целый ряд успешно осуществленных в Украине реформ за 2015-16 годы и указано, что Европейский союз и дальше полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а также продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение прочного политического решения конфликта на востоке Украины через полное выполнение минских договоренностей.
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И ниче не прапала. Усе зае... А что не зае... - кацапы виноваты. Нормальная стратегия.
О правильно. А ось і чувак кремлєбот-усьо-прапала, який усе пояснив. Особливо радує переживання за парнєй на Донбасі, яких сам кремль і вбиває кожен день, чи газ який вони продають нам па-братські дорожче ніж ЄС, який сам закуповує в параші, чи за економіку України, проти якої параша теж веде війну.
Пішли ви "братья" подалі звідси.
То чепуха шо народ батареи в квартирах вырезает из-за платежек по отоплению, люстрация в полной ж..., каждый день парни гибнут на Донбассе, 70-80% бизнеса в тени, фискально-финансовый беспредел продолжается, бюджетные деньги тырятся по полной... и т.д.
Зато у нас произошли "беспрецендентные реформы."