В ЕС назвали беспрецедентными реформы в Украине

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Среда, 14 декабря 2016, 06:44

Украина осуществляет интенсивные и беспрецедентные реформы в экономике и политической системе, а ее демократические институты получили новую жизненную силу.

Об этом говорится в сообщении ЕС о совместном докладе Европейской службы иностранных  дел и Европейской комиссии об успехах Киева, пишет Радио Свобода.

"Украина осуществила за последние два года крупные шаги при очень тяжелых обстоятельствах, в частности, конфликте на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - сказала, представляя доклад, верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Федерика Моґерини.

По ее словам, доклад признает большую работу власти Украины. Теперь решающе важно перейти от принятия законов и создания институтов до полного выполнения этих реформ, чтобы украинские граждане могли воспользоваться преимуществами вследствие реформ, добавила она. Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза в ее движении вперед, подчеркнула Моґерини.

Еврокомиссар по делам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, в свою очередь, заявил, что реформы в Украине уже дают результаты. По его словам, Украина осуществила важные шаги для преодоления решающего и системного вызова коррупции, и эта работа должна продолжаться и принести реальные изменения.

Преодоление коррупции и создание надежной судебной системы также изначально важны для изменения деловой атмосферы и восстановления благосостояния, добавил он.

"Европейский союз будет и дальше поддерживать Украину в этих усилиях, и политически, и финансово", - подчеркнул Ган.

В отчете подробно перечислен целый ряд успешно осуществленных в Украине реформ за 2015-16 годы и указано, что Европейский союз и дальше полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а также продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение прочного политического решения конфликта на востоке Украины через полное выполнение минских договоренностей.

Темы: ЕС реформа
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Комментарии — 5
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IP: 46.98.69.---ukrru14.12.2016 09:03
dnipro:Сам ти кремлебот. Я сам из Днепра.
И ниче не прапала. Усе зае... А что не зае... - кацапы виноваты. Нормальная стратегия.
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IP: 195.78.69.---Naim14.12.2016 08:49
Это прикол или издевательство? Какие реформы? От реформ людям должно стать лучше, а у нас живут те, то кто у корыта! Министры сделали себе зарплаты по 100 тыс. грн., судей купили огромными зарплатами и пенсиями по 40 тыс., остальные бомжуют! Цены и тарифы европейские, зарплаты и пенсии в 10 раз ниже пособия европейских безработных! Построено криминально-олигархическое государство, которое заинтересовано в зачистке территории от людей, которые еще хоть как-то мешают ворам и бандитам набивать себе карманы! И это реформы?
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IP: 176.36.5.---dnipro14.12.2016 08:42
ukrru:
О правильно. А ось і чувак кремлєбот-усьо-прапала, який усе пояснив. Особливо радує переживання за парнєй на Донбасі, яких сам кремль і вбиває кожен день, чи газ який вони продають нам па-братські дорожче ніж ЄС, який сам закуповує в параші, чи за економіку України, проти якої параша теж веде війну.
Пішли ви "братья" подалі звідси.
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IP: 176.36.5.---dnipro14.12.2016 08:34
Та ну це брехня, у нас же ж суцільна зрада всегда і пастаянна!
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IP: 46.98.69.---ukrru14.12.2016 08:17
Безпрецендентні реформи... Та ти шо... Я гордий за свою країну....

То чепуха шо народ батареи в квартирах вырезает из-за платежек по отоплению, люстрация в полной ж..., каждый день парни гибнут на Донбассе, 70-80% бизнеса в тени, фискально-финансовый беспредел продолжается, бюджетные деньги тырятся по полной... и т.д.

Зато у нас произошли "беспрецендентные реформы."
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