В ЄС назвали безпрецедентними реформи в Україні

Україна здійснює інтенсивні й безпрецедентні реформи в економіці й політичній системі, а її демократичні інституції отримали нову життєву силу.

Про це йдеться у повідомленні ЄС про спільну доповідь Європейської служби іноземних справ і Європейської комісії про успіхи Києва, пише Радіо Свобода.

"Україна здійснила за останні два роки великі кроки за дуже важких обставин, зокрема, конфлікту на сході України й незаконної анексії Криму і Севастополя", – сказала, представляючи доповідь, верховний представник ЄС із закордонних справ, віце-президент Єврокомісії Федеріка Моґеріні.

За її словами, доповідь визнає велику роботу влади України. Тепер вирішально важливо перейти від ухвалення законів і створення інституцій до повного виконання цих реформ, щоб українські громадяни могли скористатися з переваг унаслідок реформ, додала вона. Україна може розраховувати на підтримку Євросоюзу в її русі вперед, наголосила Моґеріні.

Єврокомісар у справах Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган, у свою чергу, заявив, що реформи в Україні вже дають результати. За його словами, Україна здійснила важливі кроки для подолання вирішального і системного виклику корупції, і ця робота має тривати і принести реальні зміни.

Подолання корупції і створення надійної судової системи також визначально важливі для зміни ділової атмосфери і відновлення добробуту, додав він.

"Європейський союз буде й далі підтримувати Україну в цих зусиллях, і політично, і фінансово", – наголосив Ган.

У звіті детально перелічено цілу низку успішно здійснених в Україні реформ за 2015–16 роки і зазначено, що Європейський союз і далі повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнає незаконної анексії Криму й Севастополя Росією, а також продовжує підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривкого політичного вирішення конфлікту на сході України через повне виконання мінських домовленостей.