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В ЕС назвали беспрецедентными реформы в Украине

Среда, 14 декабря 2016, 05:44
В ЕС назвали беспрецедентными реформы в Украине

Украина осуществляет интенсивные и беспрецедентные реформы в экономике и политической системе, а ее демократические институты получили новую жизненную силу.

Об этом говорится в сообщении ЕС о совместном докладе Европейской службы иностранных  дел и Европейской комиссии об успехах Киева, пишет Радио Свобода.

"Украина осуществила за последние два года крупные шаги при очень тяжелых обстоятельствах, в частности, конфликте на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - сказала, представляя доклад, верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Федерика Моґерини.

По ее словам, доклад признает большую работу власти Украины. Теперь решающе важно перейти от принятия законов и создания институтов до полного выполнения этих реформ, чтобы украинские граждане могли воспользоваться преимуществами вследствие реформ, добавила она. Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза в ее движении вперед, подчеркнула Моґерини.

Еврокомиссар по делам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, в свою очередь, заявил, что реформы в Украине уже дают результаты. По его словам, Украина осуществила важные шаги для преодоления решающего и системного вызова коррупции, и эта работа должна продолжаться и принести реальные изменения.

Преодоление коррупции и создание надежной судебной системы также изначально важны для изменения деловой атмосферы и восстановления благосостояния, добавил он.

"Европейский союз будет и дальше поддерживать Украину в этих усилиях, и политически, и финансово", - подчеркнул Ган.

В отчете подробно перечислен целый ряд успешно осуществленных в Украине реформ за 2015-16 годы и указано, что Европейский союз и дальше полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а также продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение прочного политического решения конфликта на востоке Украины через полное выполнение минских договоренностей.

Темы: ЕСреформы
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