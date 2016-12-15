Охендовский пришел на допрос в НАБУ

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.



В четверг он встретился с журналистами у здания бюро.



"Я ожидаю в результате торжества справедливости. Понятно, что никаких доказательств совершения мною каких-то уголовных преступлений нет и быть не может. Я убежден, что если следствие будет объективным, то оно само докажет и закроет дело на стадии предварительного расследования. Если нет, - я убежден в том, что украинские суды докажут фейковость и необоснованность предъявленных обвинений", - сказал он.

Охендовский заявил, что происходит заказное преследование в отношении него, и следствие должно установить, кто за этим стоит.



"Сценарий этого спектакля написан не в Украине, автором этого спектакля и режиссером являются лица, находящиеся также не в Украине. В Украине находятся только исполнители некоторых ролей в этом спектакле", - сказал он, добавив, что сотрудники НАБУ согласились стать "исполнителями".



Охендовский отметил, что его защитники еще не знакомились с материалами дела. Охендовский, также отрицает, что подпись в так называемой "ломбардной книге" Партии Регионов принадлежит не ему, и он никогда подобных документов не подписывал.



"Любой человек мог подделать мою подпись, поскольку за время работы в ЦИК мои подписи были поставлены на десятках тысячах различного рода документах", - сказал он.



Охендовский добавил, что не собираюсь покидать территорию страны.



Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.



По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул.Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.



Кроме того, как сообщил руководитель САП, изучение документов, в НАБ Украины в июне передал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, показало еще две записи о возможном получении Охендовским денег в сумме 100 тысяч и 45 тысяч долларов США.



В среду Охендовский не явился на допрос в НАБУ по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, допрос перенесен.

Александр Шумилин, УП