Охендовський переніс допит в НАБУ
Середа, 14 грудня 2016, 11:04
Голова ЦВК Михайло Охендовський не з'явився на допит в НАБУ у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, допит перенесено.
Про це "Українській правді" повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра.
"Допит мав відбутися сьогодні. Але він перенесений з особистих причин підозрюваного за погодженням з детективами", - зазначила вона.
Водночас вона сказала, що не має права розголошувати, на який саме день і час перенесено допит Охендовського.
Як відомо, у вівторок керівник САП Назар Холодницький підписав підозру Охендовському.
Ввечері того ж дня її було оголошено Охендовському в аеропорту, коли той повернувся з відрядження.
Оксана Коваленко, УП