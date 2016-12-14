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Охендовський переніс допит в НАБУ

Середа, 14 грудня 2016, 11:04

Голова ЦВК Михайло Охендовський не з'явився на допит в НАБУ у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, допит перенесено.

Про це "Українській правді" повідомила речник НАБУ Світлана Оліфіра.

"Допит мав відбутися сьогодні. Але він перенесений з особистих причин підозрюваного за погодженням з детективами", - зазначила вона.

Водночас вона сказала, що не має права розголошувати, на який саме день і час перенесено допит Охендовського.

Як відомо, у вівторок керівник САП Назар Холодницький підписав підозру Охендовському.

Ввечері того ж дня її було оголошено Охендовському в аеропорту, коли той повернувся з відрядження.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Партія регіонівНАБУ
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