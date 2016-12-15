Россияне требуют амнистии боевиков ОРДЛО без суда до Рождества

00
0
Четверг, 15 декабря 2016, 17:34

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе на минских переговорах Борис Грызлов призвал президента Украины Петра Порошенко объявить к Рождеству амнистию участникам конфликта.

Об этом он завил в интервью ТАСС.

"Я уже обращался к Петру Порошенко с призывом объявить максимально широкую амнистию к Рождеству. Непременно, мы будем продолжать эту работу в контактной группе, пока люди не вернутся в свои семьи", - сказал Грызлов.

Он завил, что должны быть достигнуты договоренности по обмену пленными по принципу "всех на всех".

На встрече контактной группы 7 декабря украинская сторона заявила о готовности до Нового года организовать обмен пленными в Донбассе по формуле 42 своих военнослужащих на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

Россия настаивает на объявлении полной амнистии для боевиков.

По информации СБУ, во время тайной встречи в Минске главарей боевиков и депутата Савченко кулуарно обсуждались также вопросы амнистии и снятия экономических санкций. Савченко заявила, что "слово "амнистия" на этой встрече не называлось".

Геращенко заявляла, что луганские боевики требуют амнистировать и освободить более  440 человек.

Украина настаивает, что амнистия может касаться только тех, кто не совершал военные преступления. А это может доказать только суд, исключительно на базе украинского законодательства.

Темы: Росcия Донбасс Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд РФ не допустил украинского консула к делу Сущенко 15 декабря 2016, 16:48
Сенцов в тюрьме пишет сценарии и повести 15 декабря 2016, 15:30
Турчинов: иск о "перевороте" – маразм, с которым лучше к психиатру 15 декабря 2016, 14:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики в четверг обстреливали район Мариуполя, применили БМП
Россияне требуют амнистии боевиков ОРДЛО без суда до Рождества
Во время рейда на рынке в Крыму задержали не менее 5 граждан Украины
Интерпол уже 2 года блокирует карточку о международном розыске Присяжнюка
Все новости
Истории о бизнесе

Творческая мастерская Катилася торба

BeVerySpecial

Совладелица бара "Буду позже" Валерия Нойман – о своем деле, алкоголе и тату