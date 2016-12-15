Россияне требуют амнистии боевиков ОРДЛО без суда до Рождества

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе на минских переговорах Борис Грызлов призвал президента Украины Петра Порошенко объявить к Рождеству амнистию участникам конфликта.

Об этом он завил в интервью ТАСС.

"Я уже обращался к Петру Порошенко с призывом объявить максимально широкую амнистию к Рождеству. Непременно, мы будем продолжать эту работу в контактной группе, пока люди не вернутся в свои семьи", - сказал Грызлов.

Он завил, что должны быть достигнуты договоренности по обмену пленными по принципу "всех на всех".

На встрече контактной группы 7 декабря украинская сторона заявила о готовности до Нового года организовать обмен пленными в Донбассе по формуле 42 своих военнослужащих на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

Россия настаивает на объявлении полной амнистии для боевиков.

По информации СБУ, во время тайной встречи в Минске главарей боевиков и депутата Савченко кулуарно обсуждались также вопросы амнистии и снятия экономических санкций. Савченко заявила, что "слово "амнистия" на этой встрече не называлось".

Геращенко заявляла, что луганские боевики требуют амнистировать и освободить более 440 человек.

Украина настаивает, что амнистия может касаться только тех, кто не совершал военные преступления. А это может доказать только суд, исключительно на базе украинского законодательства.