СБУ: В Минске Савченко говорила не только о заложниках

СБУ не знала о визите народного депутата Надежды Савченко в Минск для участия в переговорах с боевиками.

Об этом во время брифинга в Раде сообщил руководитель Центра по освобождению пленных при СБУ Юрий Кочанов в четверг в Киеве.

"Ни я лично, ни СБУ не знали, что ведутся кулуарные игры, и что народный депутат посетил Минск", - сказал Кочанов.

Кроме того он сообщил, что на переговорах с боевиками обсуждался вопрос не только заложников. "Я знаю, что обсуждались кулуарно вопросы не только заложников, а также вопросы амнистии и снятия экономических санкций", - отметил представитель СБУ.

"Мы хотим обратиться к партии Батькивщина с просьбой взять на себя ответственность за то, что происходит. Когда освобождали первый номер списка партии "Батькивщина" вся страна пыталась помочь", - отметила Ирина Геращенко. Геращенко подчеркнула, что освобождение заложников – это очень деликатное дело и в нем нельзя повредить.

Ранее в эфире "Громадському" радио Савченко заявила: "Я вам честно скажу, что ни о какой амнистии речь не шла, даже слово амнистия на этой встрече не называлось".

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.



Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".

Татьяна Кусок, УП