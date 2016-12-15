Гройсман живет в квартире тещи-пенсионерки - СМИ

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Четверг, 15 декабря 2016, 22:14

Премьер Владимир Гройсман вместе с семьей живет в квартире в элитном жилом квартале "Новопечерские Липки" в центре Киева, которая оформлена на его тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты зафиксировали, как Владимир Гройсман выходил из подъезда дома на "Новопечерских Липках", а также как его кортеж утром выезжает с парковки этого жилого квартала.

В декларации премьер отметил, что своей столичной недвижимости у него нет. Зато Гройсман задекларировал, что с 20 января 2015 года использует почти 60 квадратных метров квартиры, которая принадлежит теще Алине Бурлаке.

В пользовании каждого из трех других членов его семьи - жены, дочери и сына - еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей ей же.

Согласно Реестру имущественных прав, Алина Бурлака имеет две соседние квартиры в "Новопечерских Липках" - площадью 183 и 59 квадратных метров в том подъезде, из которого выходил Владимир Гройсман, а также два паркоместа.

В офисе продаж этого ЖК журналистам сообщили, что квадратный метр в них сейчас стоит приблизительно от 2500 долларов, а одно паркоместо - около 38 000 долларов. Таким образом, общая стоимость недвижимости, записанной на тещу Владимира Гройсмана в январе 2015 года, в среднем составляет не менее 681 000 долларов.

Теща премьера приобрела эту элитную недвижимость 20 января 2015 года. Именно эту дату указывает Гройсман в строке "дата приобретения права пользования".

Журналисты выяснили, что теща премьера живет в селе Агрономичное на Виннице. Там же съемочной группе удалось пообщаться с Ириной Бурлакой, родной сестрой жены Гройсмана.

Она заверила, что в прошлом была успешным бизнесменом и именно она, мол, купила матери две квартиры и два паркоместа в столице в "Новопечерских Липках", где теперь живет сам премьер-министр.

Она пояснила, что в свое время имела производство: "В свое время торговое направление. Пилорама своя была в свое время. Сейчас я уже лет 6 не работаю. Сейчас мы занимаемся садоводством. У меня муж очень талантливый человек. У меня муж выращивает ореховые сады, яблоневые сады от начала корня до упаковки яблок".

Сам Гройсман подтвердил, что живет в квартире тещи: "То, что моя теща, которую я очень люблю, имеет свое жилье в Киеве - это для меня наверное очень хорошо. Мы сейчас там живем с нашей семьей. И вообще я хочу вам сказать, что я очень люблю свою тещу, очень, очень".

Премьер заявил, что теща-пенсионерка, живет в Виннице, приобрела недвижимость в столичном жилом комплексе на Печерске за собственные средства.

При этом премьер-министр не смог четко сообщить, откуда такие деньги на приобретение элитной недвижимости у женщины, которая находится на пенсии, впрочем признал, что его семья ей помогает.

"Ну какая разница? У нее есть внуки. У нее есть одна дочь, вторая дочь, здесь нет проблем. У моей семьи и у моей жены деньги есть. Вы хотите спросить, помогает ли моя семья теще? Я вам отвечаю: помогает", - сказал он.

При этом, в электронной декларации доходов и расходов Владимира Гройсмана и его семьи за 2015 год не указаны расходы на приобретение недвижимости, говорится в расследовании.

Темы: Гройсман декларация
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IP: 46.175.78.---vik735215.12.2016 23:10
Сиротинушка! Може скинемось? З 14 років тяжко працював, а жити доводиться у тещі. Гройсман, виявляється приймак? Тому що "чесний", і бюджет його "чесний", а не популістичний. І покращення для народу так і пре! На той рік всім познімають субсидії, бо 3200 гривень ознака багача, по класифікації гройсмана-реви!
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