США заплатят $25 млн за информацию о лидере ИГИЛ
США увеличили сумму вознаграждения до 25 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке лидера террористической группировки ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади.
Об этом говорится в сообщении Госдепа.
"Аль-Багдади ответственен за гибель тысячи мирных жителей на Ближнем Востоке, в том числе за жестокие убийства многочисленных гражданских заложников из Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что он может скрываться в Сирии или Ираке, на территории, подконтрольной ИГИЛ.
В 2011 году США предлагали вознаграждение за информацию об аль-Багдади в 10 миллионов долларов.
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