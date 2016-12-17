США заплатять $25 млн за інформацію про лідера ІДІЛ
Субота, 17 грудня 2016, 03:41
США збільшили суму винагороди до 25 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе в упійманні лідера терористичного угрупування ІДІЛ Абу-Бакра аль-Багдаді.
Про це йдеться в повідомленні Держдепу.
"Аль-Багдаді відповідальний за загибель тисячі мирних жителів на Близькому Сході, в тому числі за жорстокі вбивства численних цивільних заручників з Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.
Відзначається, що він може переховуватися в Сирії або Іраку, на території, підконтрольній ІДІЛ.
У 2011 році США пропонували винагороду за інформацію про аль-Багдаді в 10 мільйонів доларів.