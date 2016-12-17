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США заплатят $25 млн за информацию о лидере ИГИЛ

Суббота, 17 декабря 2016, 03:41

США увеличили сумму вознаграждения до 25 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке лидера террористической группировки ИГИЛ Абу-Бакра аль-Багдади.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Аль-Багдади ответственен за гибель тысячи мирных жителей на Ближнем Востоке, в том числе за жестокие убийства многочисленных гражданских заложников из Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что он может скрываться в Сирии или Ираке, на территории, подконтрольной ИГИЛ.

В 2011 году США предлагали вознаграждение за информацию об аль-Багдади в 10 миллионов долларов.

Темы: США
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