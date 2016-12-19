СБУ разоблачила схему поставок продуктов в ОРДЛО на миллиарды гривен

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Понедельник, 19 декабря 2016, 10:26

Служба безопасности совместно с прокуратурой столичного региона провела масштабную спецоперацию по разоблачению схемы незаконных поставок продуктов питания на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на полтора миллиарда гривен.

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.

Коммерческая структура в течение последних двух лет осуществляла псевдоэкспорт продуктов в страны Юго-Западной Азии и Ближнего Востока.

На самом деле сахар, молоко, мясо и другую продукцию дельцы поставляли на подконтрольные террористам территории транзитом через Российскую Федерацию.

В результате "вывоза" товаров за границу "коммерсантам" было возмещен налог на добавленную стоимость в размере 260 миллионов гривен из государственного бюджета Украины.

Незаконно полученные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций на предприятии, расположенном в т.н. "ЛНР". Затем эти изделия были реализованы через строительные гипермаркеты на территории Украины.

 

В спецоперации приняли участие 230 правоохранителей, во время 30 обысков в офисных и жилых помещениях автоперевозчиков, организаторов и исполнителей сделки обнаружили финансово-хозяйственную документацию и таможенные декларации с отметками т.н. "Таможни "ЛНР", что подтверждает их противоправную деятельность.

На 201 банковский счет и 160 крупногабаритных автомобилей, задействованных в противоправной схеме, по решению суда наложен арест.

Также на государственной границе оперативники спецслужбы задержали два грузовика с продуктами, которые по преступной схеме направлялись на временно оккупированную территорию

Сейчас задержаны пять дельцов, которым следователи СБУ объявили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУ Донбасс
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