В Анкаре совершено нападение на посла РФ, он в тяжелом состоянии
Неизвестный выстрелил в посла России в Анкаре Андрея Карлова на выставке в галерее современного искусства "Россия глазами турок".
Об этом сообщает CNN Turk.
Нападение произошло, когда посол принимал участие в открытии выставки.
Как сообщает Hurriyet, посла в тяжелом состоянии отвезли в больницу.
Издание рассказало, что у посла выстрелили, когда он закончил свою речь на открытии выставки современного искусства.
В комментарии Hurriyet, представители российской власти заявили, что за нападением могут стоять исламские террористы.
Отдельные СМИ утверждают, что нападение мог совершить один из телохранителей посла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.