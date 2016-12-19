В Анкаре совершено нападение на посла РФ, он в тяжелом состоянии

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Понедельник, 19 декабря 2016, 18:34

Неизвестный выстрелил в посла России в Анкаре Андрея Карлова на выставке в галерее современного искусства "Россия глазами турок".

Об этом сообщает CNN Turk.

Нападение произошло, когда посол принимал участие в открытии выставки.

Как сообщает Hurriyet, посла в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

 

Издание рассказало, что у посла выстрелили, когда он закончил свою речь на открытии выставки современного искусства.

В комментарии Hurriyet, представители российской власти заявили, что за нападением могут стоять исламские террористы.

Отдельные СМИ утверждают, что нападение мог совершить один из телохранителей посла.

Европейская правда

Темы: Росcия Турция
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.121.---DND19.12.2016 20:08
Нападник видно з братсва асасінів.
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IP: 213.111.84.---kilovka19.12.2016 18:52
Він заплатив за те, що служить терористу Путіну і державі, яка вбиває жінок і дітей.
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