В Анкарі стріляли в посла РФ, він у критичному стані
Понеділок, 19 грудня 2016, 17:34
Невідомий вистрілив у посла Росії в Анкарі Андрія Карлова на виставці у галереї сучасного мистецтва "Росія очима турків".
Про це повідомляє CNN Turk.
Напад стався, коли посол брав участь у відкритті виставки.
Як повідомляє Hurriyet, посла у важкому стані відвезли до лікарні.
Видання розповіло, що у посла вистрілили, коли він саме закінчив свою промову на відкритті виставки сучасного мистецтва.
У коментарі Hurriyet представники російської влади заявили, що за нападом можуть стояти ісламські терористи.
Окремі ЗМІ стверджують, що напад міг вчинити один з охоронців посла.