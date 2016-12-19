Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Анкарі стріляли в посла РФ, він у критичному стані

Понеділок, 19 грудня 2016, 17:34

Невідомий вистрілив у посла Росії в Анкарі Андрія Карлова на виставці у галереї сучасного мистецтва "Росія очима турків".

Про це повідомляє CNN Turk.

Напад стався, коли посол брав участь у відкритті виставки.

Як повідомляє Hurriyet, посла у важкому стані відвезли до лікарні.

 

Видання розповіло, що у посла вистрілили, коли він саме закінчив свою промову на відкритті виставки сучасного мистецтва.

У коментарі Hurriyet представники російської влади заявили, що за нападом можуть стояти ісламські терористи.

Окремі ЗМІ стверджують, що напад міг вчинити один з охоронців посла.

Європейська правда

Теми: РосіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Росія
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Росія пригрозила всім суднам, які прямуватимуть в українські порти
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: