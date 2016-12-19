Боевики, убегая под Светлодарском, в спешке забыли российские документы

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Понедельник, 19 декабря 2016, 18:57

Один украинский боец в результате боев на Светлодарской дуге в воскресенье пропал без вести, на оставленных боевиками позициях были найдены документы граждан России.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-офицер подразделения, которое  стоит на позициях в районе дуги.

"Во время вчерашних событий у нас есть один пропавший без вести", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в результате отражения атаки боевиков, бойцы сил АТО заняли их позиции и закрепились там.

"Речь идет не о километрах, а о нескольких сотнях метров", - уточнил он.

По словам пресс-офицера, на позициях боевиков были найдены документы, которые принадлежали как жителям Донецкой и Луганской областей, так были и документы с ростовской пропиской. "То есть свидетельства присутствия здесь русских военных", - добавил пресс-офицер.

Кроме того, он отметил, что на позициях до сих пор продолжаются обстрелы.

"Артиллерия продолжает обстреливать наши позиции. Сегодня днем около часа они обстреливали наши позиции из САУ снарядами 152 мм. Обстрелы продолжаются и сейчас", - отметил он.

Он не смог пока подтвердить информацию, распространенную в сетях о якобы задержании пленного боевика.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Донбасс АТО
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Комментарии — 11
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IP: 109.95.47.---Fry19.12.2016 21:32
vik7352:
Яка дурня! Виходить вони тікали і розкидали документи? Як цей пресс-офіцер це уявляє? Зайняли позиції, виложили документи і не встигли забрати? Цим повідомленням нема віри.
Від кулі не втечеш
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IP: 93.185.23.---ByPasser19.12.2016 20:43
Для ботов: боец обязательно при себе должен иметь УЛ.Наемники воюют с паспортами, кадровики -- с УЛ военнослужащего и личным номером-медальоном.Сколько вас из Ольгино.Сидите на своих сайтах,пойте хвалу ВВХ.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 20:37
Опаньки, ну вот и подтвердили, кто наступал. Ну-ну, напали на окраинских карателей оказывается. А они такие доблестные отвоевали позиции.
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IP: 93.106.92.---David Gozman19.12.2016 20:21
David Gozman:
Еще справку от участкового врача о сдаче анализов на любовь к соотечественникам!
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IP: 93.106.92.---David Gozman19.12.2016 20:12
David Gozman:
Еще справку от участкового врача о сдаче анализов на любовь к соотечественникам!
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