Среди жертв теракта в Берлине может быть украинец - посол

В результате теракта в Берлине, который произошел 19 декабря, возможно погиб гражданин Украины.

Об этом в своем Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Печальная весть: есть большая вероятность того, что среди погибших в Берлине все же есть гражданин Украины. Полиция завершает идентификацию тела", - говорится в сообщении.

Сумна звістка: є велика вірогідність того, що серед загиблих у Берліні все ж є громадянин України. Поліція завершує ідентифікацію тіла — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 20, 2016

Как известно, следствие считает, что трагедия в Берлине, где в понедельник вечером грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке, была преднамеренным нападением.



Грузовик, на котором совершен наезд, принадлежит польской транспортной компании, но ее владелец, Андрей Журавский, утверждает, что за рулем был не его штатный водитель.



По данным СМИ человек, который мог быть за рулем грузовика, прибыл в Германию в феврале 2016 как беженец.



Полиция подтвердила гибель 12 человек в результате наезда грузовика, еще 48 ранены.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она "шокирована и очень расстроена" нападением на Рождественской ярмарке в Берлине, который она описала как "ужасный" поступок.



ИГИЛ взяла на себя ответственность за смерти людей на ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика.