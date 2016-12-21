Среди жертв теракта в Берлине может быть украинец - посол

1211 просмотров
0
Среда, 21 декабря 2016, 00:10

В результате теракта в Берлине, который произошел 19 декабря, возможно погиб гражданин Украины.

Об этом в своем Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Печальная весть: есть большая вероятность того, что среди погибших в Берлине все же есть гражданин Украины. Полиция завершает идентификацию тела", - говорится в сообщении.

Как известно, следствие считает, что трагедия в Берлине, где в понедельник вечером грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке, была преднамеренным нападением.

Грузовик, на котором совершен наезд, принадлежит польской транспортной компании, но ее владелец, Андрей Журавский, утверждает, что за рулем был не его штатный водитель.

По данным СМИ человек, который мог быть за рулем грузовика, прибыл в Германию в феврале 2016 как беженец.

Полиция подтвердила гибель 12 человек в результате наезда грузовика, еще 48 ранены.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она "шокирована и очень расстроена" нападением на Рождественской ярмарке в Берлине, который она описала как "ужасный" поступок.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за смерти людей на ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика.

Темы: Германия теракт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Задержанного по подозрению в нападении в Берлине пакистанца отпустили 20 декабря 2016, 21:52
В берлинской трагедии с грузовиком украинцы не пострадали – МИД 20 декабря 2016, 13:03
Трагедию в Берлине полиция считает умышленным нападением 20 декабря 2016, 07:44
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Среди жертв теракта в Берлине может быть украинец - посол
Рада ушла перекусить, вернется в полночь
СМИ: США прямым текстом обвинили Россию в обострении на Донбассе
США расширили санкции против РФ из-за ее роли в конфликте в Украине
Все новости
Образование

Как сделать хорошую школу?

Ближе к Санте

Фотограф переместила тяжелобольных детей на Северный полюс