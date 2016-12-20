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Серед жертв теракту в Берліні може бути українець - посол

Вівторок, 20 грудня 2016, 23:10
Серед жертв теракту в Берліні може бути українець - посол

В результаті теракту в Берліні, який стався 19 грудня, можливо загинув громадянин України.

Про це у своєму Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Сумна звістка: є велика ймовірність того, що серед загиблих в Берліні все ж є громадянин України. Поліція завершує ідентифікацію тіла", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, слідство вважає, що трагедія в Берліні, де в понеділок увечері вантажівка в'їхала в натовп на різдвяному ярмарку, була навмисним нападом.

Вантажівка, якою скоєно наїзд, належить польській транспортній компанії, але її власник, Андрій Журавський, стверджує, що за кермом був не його штатний водій.

За даними ЗМІ чоловік, який міг бути за кермом вантажівки, прибув до Німеччини в лютому 2016 року як біженець.

Поліція підтвердила загибель 12 осіб внаслідок наїзду вантажівки, ще 48 поранені.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона "шокована і дуже засмучена" нападом на Різдвяному ярмарку в Берліні, який вона описала як "жахливий" вчинок.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Теми: Німеччинатеракт
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