Рада продлила перерыв в работе парламента - Геращенко
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что перерыв в работе парламента продлен.
Об этом она заявила из президиума ВР, передает "Укринформ".
"Продолжается совещание у Председателя Верховной Рады и продолжается бюджетный комитет... Мы продолжаем наш перерыв ровно на 20 минут", - сказала она.
Нардеп Мустафа Найем сообщил, что перерыв завершится через 10 минут.
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