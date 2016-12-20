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Рада продлила перерыв в работе парламента - Геращенко

Вторник, 20 декабря 2016, 23:37

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что перерыв в работе парламента продлен.

Об этом она заявила из президиума ВР, передает "Укринформ".

"Продолжается совещание у Председателя Верховной Рады и продолжается бюджетный комитет... Мы продолжаем наш перерыв ровно на 20 минут", - сказала она.

Нардеп Мустафа Найем сообщил, что перерыв завершится через 10 минут. 

Около 23:00 Рада объявила перерыв и пообещала продолжить заседание в 00:00.

Темы: Верховная Радабюджет
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