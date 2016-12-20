Рада продовжила перерву в роботі парламенту - Геращенко

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що перерву в роботі парламенту продовжено.

Про це вона заявила з президії ВР, передає "Укрінформ".

"Триває нарада у Голови Верховної Ради і триває бюджетний комітет ... Ми продовжуємо наш перерву рівно на 20 хвилин", - сказала вона.

Нардеп Мустафа Найєм повідомив УП, що перерва завершиться через 10 хвилин.

Близько 23:00 Рада оголосила перерву і пообіцяла продовжити засідання о 00:00.