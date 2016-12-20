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Рада продовжила перерву в роботі парламенту - Геращенко

Вівторок, 20 грудня 2016, 23:37

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що перерву в роботі парламенту продовжено.

Про це вона заявила з президії ВР, передає "Укрінформ".

"Триває нарада у Голови Верховної Ради і триває бюджетний комітет ... Ми продовжуємо наш перерву рівно на 20 хвилин", - сказала вона.

Нардеп Мустафа Найєм повідомив УП, що перерва завершиться через 10 хвилин.

Близько 23:00 Рада оголосила перерву і пообіцяла продовжити засідання о 00:00.

Теми: Верховна Радабюджет
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