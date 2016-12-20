Рада продовжила перерву в роботі парламенту - Геращенко
Вівторок, 20 грудня 2016, 23:37
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що перерву в роботі парламенту продовжено.
Про це вона заявила з президії ВР, передає "Укрінформ".
"Триває нарада у Голови Верховної Ради і триває бюджетний комітет ... Ми продовжуємо наш перерву рівно на 20 хвилин", - сказала вона.
Нардеп Мустафа Найєм повідомив УП, що перерва завершиться через 10 хвилин.
Близько 23:00 Рада оголосила перерву і пообіцяла продовжити засідання о 00:00.