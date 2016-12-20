Рада ушла перекусить, вернется в полночь
Вторник, 20 декабря 2016, 21:53
Верховная Рада объявила перерыв, пока комитет готовит проект госбюджета к голосованию в зале.
Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий.
"Сейчас бюджетный комитет имеет достаточно законодательной базы для того, чтобы пойти готовить проект госбюджета для принятия решения в Верховной Раде...", - сказал он, добавив, что политики должны отдохнуть и перекусить.
Депутаты продолжат работу ровно в полночь.
Ранее парламент принял два законопроекта, необходимых для принятия госбюджета.
Украинская правда