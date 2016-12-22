Cреди погибших в Берлине может быть двое украинцев

Cреди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.

Об этом в эфире 1+1 сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, посольство Украины в Германии ожидает результатов ДНК-анализа, после которого можно будет сказать точно, однако речь может идти о двух погибших гражданах Украины - мужчине и женщине.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером 19 декабря.