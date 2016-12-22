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Серед загиблих в Берліні може бути двоє українців

Четвер, 22 грудня 2016, 08:57

Серед загиблих в результаті теракту в Берліні може бути двоє громадян України.

Про це в ефірі 1+1 повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, посольство України в Німеччині очікує результатів ДНК-аналізу, після якого можна буде сказати точно, однак мова може йти про двох загиблих громадян України - чоловіка та жінку.

Як повідомлялося, 12 людей загинули і близько 50 постраждали в результаті наїзду вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку на берлінській площі Брайтшайдплатц ввечері 19 грудня.

Теми: терактНімеччина
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