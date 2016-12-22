Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки
Четверг, 22 декабря 2016, 11:12
В четверг утром боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.
Обстрел произошел в 6 утра. В Авдеевское отделение полиции обратилась 61-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время утреннего обстрела поврежден ее дом на улице Леваневского. Осколками от снарядов в доме выбиты почти все окна, а подсобные здания разрушены. Люди не пострадали.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда