У четвер вранці бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

Обстріл стався о 6 ранку. До Авдіївського відділення поліції звернулася 61-річна місцева жителька, яка повідомила, що під час ранкового обстрілу пошкоджено її будинок по вул. Леваневського. Уламками від снарядів у помешканні вибиті майже усі вікна, а підсобні будівлі зруйновані. Люди не постраждали

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Українська правда