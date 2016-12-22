За сутки в зоне АТО ранены 11 бойцов – штаб
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 11 военнослужащих получили ранения.
Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, 11 наших бойцов получили ранения", – сказал полковник.
По словам Мотузяника, эти санитарные потери силы АТО получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.
Валентина Романенко, УП
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