За сутки в зоне АТО ранены 11 бойцов – штаб

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Четверг, 22 декабря 2016, 13:02

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 11 военнослужащих получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, 11 наших бойцов получили ранения", – сказал полковник.

По словам Мотузяника, эти санитарные потери силы АТО получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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