За добу в зоні АТО поранення отримали 11 бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 11 військовослужбовців отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, 11 наших бійців зазнали поранень", – сказав полковник.

За словами Мотузяника, цих санітарних втрат сили АТО зазнали на Світлодарській дузі внаслідок ворожих артилерійських і мінометних обстрілів.

Валентина Романенко, УП